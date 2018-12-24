Çanakkale'de İzinsiz Kazıya Suçüstü
18 dakika önce
Çanakkale'nin Ezine ilçesi Dalyan köyünde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen bir kişi suçüstü yakalandı.
Çanakkale
'nin Ezine
ilçesi Dalyan köyünde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen bir kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dalyan köyü mevkiinde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı istihbaratı elde edildi. 21 Aralık
Cuma günü belirtilen bölgede drone kullanılarak yapılan kontrolde izinsiz kazı yaptığı esnada A.Ç. isimli şahıs 2 adet metal arama dedektörü, 4 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 2 adet muhtelif kazı malzemesi, 2 adet define aramada kullanılan bakır çubuk ve 2 adet el feneriyle suçüstü yakalandı. Ele geçen malzemeler muhafaza altına alındı. Şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:05 Kaynak: İHA
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