Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de jandarma'dan havadan trafik denetimi
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Çanakkale'de jandarma'dan havadan trafik denetimi

1 saat önce

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince, helikopterle havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde 20 araç sürücüsüne 4 bin 683 TL idari para cezası uygulandı.

Çanakkale'de jandarma'dan havadan trafik denetimi, System.String[]
ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince, helikopterle havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde 20 araç sürücüsüne 4 bin 683 TL idari para cezası uygulandı. 5 araç trafikten men edildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kirazlı yol kontrol noktası, Çan-Etili yol kontrol noktası, Bayramiç-Çan Yolu Girişi yol kontrol noktası, Ezine- Geyikli yol kontrol noktası ile Erenköy Truva il yolu Tevfikiye Çıplak yol ayrımı yol kontrol noktalarında havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimde, Mİ-17 genel maksat helikopteri kullanıldı.
Havadan Mİ-17 genel maksat helikopteriyle sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama, park etme konuları denetlendi. Denetim esnasında sürücüler, emniyetli bir sürüş için mola vermenin önemi, trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda uyarıldı.
Denetim sırasında sorgulanan 64 araçtan 20'sine 4 bin 683 TL idari para cezası uygulandı. 5 araç trafikten men edildi.


Çanakkale, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:18 Kaynak: DHA
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