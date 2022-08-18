Şüpheliler G.A. ve E.Ö üzerlerinde sahte kimlik ve 2 bin avro nakit para ile Ezine 'nin Tavaklı iskelesinden sürat teknesiyle Yunanistan'ın Midilli Adası 'na kaçma hazırlığındayken yakalandı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ üyesi Çanakkale'de sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

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