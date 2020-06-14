Çanakkale'de Jandarma'nın 181'inci kuruluş yılı, sosyal mesafeli kutlandı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek, çelenk töreniyle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması için düzenlenen törene; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Emrullah Büyük, 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutan Vekili Jandarma Albay Osman Gök, Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen ve askeri erkan katıldı. Tören, İl Jandarma Komutanı Büyük'ün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Tören, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi.Öte yandan Biga Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yılını kutlamak amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarmalara ziyarette bulunarak, çiçek verdi.