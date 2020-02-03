Çanakkale'de jandarma tarafından 4 günde 135 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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Çanakkale'de jandarma tarafından 4 günde 135 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde son 4 günde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 135 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:46 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde son 4 günde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 135 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.
Ayvacık Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 31 Ocak'tan itibaren 4 günde Afganistan uyruklu 135 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. Ekipler, bir otomobil ve 135 can yeleği ele geçirdi.
Yakalanan kişiler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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