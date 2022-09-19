Çanakkale'de 620 bin boş makaron ile 430 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de 620 bin boş makaron ile 430 kilogram tütün ele geçirildi

19.09.2022 14:52
Çanakkale'de 620 bin boş makaron ile 430 kilogram tütün ele geçirildi

Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 620 bin boş makaron, 430 kilogram kıyılmış tütün ile 49 bin dolu makaron ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 620 bin boş makaron, 430 kilogram kıyılmış tütün ile 49 bin dolu makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçuna yönelik çalışma kapsamında, Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, faturası ve irsaliyesi bulunmadığı tespit edilen 620 bin boş makaron ile 430 kilogram kıyılmış tütün ve 49 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 620 bin boş makaron ile 430 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 620 bin boş makaron ile 430 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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