Çanakkale'de Jandarma teşkilatının 182'inci yılı törenle kutlandı - Son Dakika

Çanakkale'de, Jandarma teşkilatının 182'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Jandarma teşkilatının 182'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen törene; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve askeri erkan katıldı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu. - ÇANAKKALE