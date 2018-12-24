Çanakkale'de Jandarmadan Denetim
2 saat önce
Çanakkale'de, İçişleri Bakanlığı Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde iki ayrı işyerinde yapılan 55 litre kaçak ve sahte alkollü içki 226 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Çanakkale
'de, İçişleri Bakanlığı
Müşterek Türkiye
Alkol Uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde iki ayrı işyerinde yapılan 55 litre kaçak ve sahte alkollü içki 226 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması kapsamında 19 Aralık Çarşamba
günü Çanakkale İl Jandarma
Komutanlığı sorumluluk bölgesinde alkollü içki satışı yapan işletmelerde denetimler yapıldı. Ayvacık
ilçesi Küçükkuyu
beldesinde bulunan 2 ayrı işyerinde yapılan denetimlerde toplam 55 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 226 adet cinsel uyarıcı hap, 5 adet cinsel uyarıcı toz, 29 adet alkol imalatında kullanılan 25 ml'lik anason, 24 adet enjektör,26 adet alkol imalatında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler Ayvacık Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alınmış olup yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Yakalanan malzemelerle ilgili 5 bin 610 TL idari para cezası uygulanmak üzere tanzim edilen tutanaklar ilgili Vergi Dairesine gönderilecek. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:54 Kaynak: İHA
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