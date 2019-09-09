Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi

2 saat önce

Çanakkale'de, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Çanakkale'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi, System.String[]

Çanakkale'de, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Havadan trafik denetimi için görevlendirilen Mİ-17 genel maksat helikopteri ile sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklama/park etme konularında kontroller gerçekleştirildi.

Denetim esnasında sürücülere emniyetli bir sürüş için mola vermenin önemi anlatılarak, trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Faaliyette eş zamanlı olarak jandarma trafik ve asayiş timleri koordineli olarak görevlendirildi.

Kontroller sonucunda 184 araç sorgulandı, 7 araç trafikten menedildi. Ayrıca, 10 araç sürücüsüne toplam 6 bin 158 lira idari para cezası uygulandı.

Çanakkale, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz TV sunucusunun maaş isyanı! Bakan Albayrak'a seslendi
Bakan Albayrak'ın toplantılara katılmadığı iddia edildi! Yeni kabinede yer almayacak mı? İmamoğlu, Özel Kalem Müdürlüğü görevine Kadriye Kasapoğlu'nu getirdi Erdoğan'dan, "Yıldırım'ı çok seviyorum" diyen öğrenciye: Ama sen beni kıskandırıyorsun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 16:04:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]