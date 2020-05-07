Çanakkale'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi - Son Dakika

Çanakkale'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından helikopterle trafik denetimi yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, trafik düzeni ve güvenliği bakımından kara yollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığı artırmak amacıyla kutlanan "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında havadan denetim gerçekleştirildi. Çalışmalarda, sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, kask takmama, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklama, park etme konuları değerlendirildi. Uygulamalarda sürücülere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorunlu haller olmadığı müddetçe evde kalmanın önemi anlatılıp trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sorgulanan 214 araçtan 6'sı trafikten menedildi, 10 sürücüye toplam 3 bin 972 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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