Çanakkale'de jandarmadan kadına şiddet eğitimi - Son Dakika

Çanakkale'de jandarmadan kadına şiddet eğitimi

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma ekipleri, '?Kadın Çocuk Kısım Amirlikleri Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Avrupa Birliği Projesi' kapsamında, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla vatandaşlara, eğitim verdi.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma ekipleri, '?Kadın Çocuk Kısım Amirlikleri Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Avrupa Birliği Projesi' kapsamında, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla vatandaşlara, eğitim verdi. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nce, Biga ilçesine bağlı Balıkçeşme beldesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı koordinesinde yürütülen, 'Kadın Çocuk Kısım Amirlikleri Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Avrupa Birliği Projesi' kapsamında, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlemesi konusunda eğitim verildi. Eğitim, Jandarma Genel Komutanlığı'nca belirlenen 'Bir ailenin huzuru bir ülkenin mutluluğu' sloganıyla, 'Şiddete hoşgörü yok' ve 'Jandarma sizi, kardeşlerinizi, çocuklarınızı ve herkesi korur' konu başlıkları altında işlendi. Eğitim, Jandarma Genel Komutanlığı'nca belirlenen 'Bir ailenin huzuru bir ülkenin mutluluğu' sloganıyla, 'Şiddete hoşgörü yok' ve 'Jandarma sizi, kardeşlerinizi, çocuklarınızı ve herkesi korur' konu başlıkları altında işlendi. Köy ve beldeler ziyaret edilerek, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkındaki brojürler dağıtılarak, KADES uygulamasının kullanımı hakkında 283 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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