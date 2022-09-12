İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" ve "yasa dışı ekim" suçları kapsamında, Biga 'da iki farklı adrese operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de 166 kök Hint keneviri ile 635 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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