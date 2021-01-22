Üye Girişi
Çanakkale'de kablo hırsızlığına 2 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de kablo hırsızlığına 2 gözaltı

22.01.2021 15:54
Çanakkale'de kablo hırsızlığına 2 gözaltı

ÇANAKKALE'de bir firmaya ait bakır kabloyu keserek çalan 1 hırsız ve kabloları satın alan hurdacı jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de bir firmaya ait bakır kabloyu keserek çalan 1 hırsız ve kabloları satın alan hurdacı jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Salihler, Denizgöründü, Kocalar ve Taşlıtarla köylerinde farklı tarihlerde bir firmaya ait bakır kablolar çalındı.  İl Jandarma Komutanlığınca olay yeri ve çevresinde yaklaşık 1 ay kadar süren incelemeler sonucunda şüpheli M.Ö.'nün kabloları çaldığı tespit edildi. Şahsa ait tarlada bulunan barakada yapılan arama neticesinde, suç unsuru malzemeler ele geçirildi. M.Ö.'nün ve şahsın çalmış olduğu kabloları sattığı öğrenilen hurdacı F.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Çanakkale'de kablo hırsızlığına 2 gözaltı
YORUMLAR
500
PKK terörünün ilk şehidi annesinin isteği ile astsubay olmuştu! Astsubay Arıbaş 38 yıldır unutulmadı PKK terörünün ilk şehidi annesinin isteği ile astsubay olmuştu! Astsubay Arıbaş 38 yıldır unutulmadı YÜKSEKOVA'DA SAYAÇ TARAMASINDA GERGİNLİK 3 YARALI, 6 GÖZALTI YÜKSEKOVA'DA SAYAÇ TARAMASINDA GERGİNLİK 3 YARALI, 6 GÖZALTI Nallıhan'da güvenlik güçlerine sağlıklı iletişim yöntemleri semineri verildi Nallıhan'da güvenlik güçlerine sağlıklı iletişim yöntemleri semineri verildi

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de kablo hırsızlığına 2 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:56 Altının kilogramı düştü, günü 829 bin 500 liraya gerileyerek bitirdi
17:39 32 yaşındaki adamın evinin önünde bıçaklanarak öldürüldüğü anların video kaydı gün yüzüne çıktı!
17:36 Taraftar, Megastar 'Geççek' şarkısıyla ayaklandı! Sosyal medya bu paylaşımlarla yıkılıyor
17:33 Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!
17:31 Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek
17:21 Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazırız
16:58 Karamollaoğlu: Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz
16:46 Mahkemedeki açıklaması gün yüzüne çıktı! Eski futbolcu Sezer Öztürk'ten gündem olacak cinayet savunması
16:37 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor
16:27 Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 18:06:43. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de kablo hırsızlığına 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement