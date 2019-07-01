Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı
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Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı

1 saat önce

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93'üncü yıl dönümü Çanakkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı, System.String[]
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93'üncü yıl dönümü Çanakkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde deniz şehitleri için Atatürk anıtına ve Çanakkale Boğazına çelenk bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen açılış programına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan etkinlikte, Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

"Kabotaj, bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkıdır"

Çelenk töreni sonrası bir konuşma yapan Çanakkale Liman Başkanı İsmail Gümüş, Denizcilik ve Kabotaj Bayramının önemine vurgu yaparak, "Kabotaj, bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkıdır. 20 Nisan 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen bir kanun ile Türklere ait olmayan gemilerin Türkiye sahillerinde yük ve yolcu taşıma taşımasının önüne geçilmiştir. Bu nedenle Kabotaj Bayramımızı bütün halkımız ile daha büyük coşkuyla kutlamaktayız. Denize dönen her yüz ve her gönül bu ülke için büyük kazançtır. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023'e kadar 1 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına denizcilik kültürünü aşılamak, 'denizci millet, denizci ülke' hedefine ulaşmak, insanımızın yüzünü denizlere çevirerek ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan tarafından amatör denizcilik eğitim projesi başlatılmış, şuana kadar Çanakkale Liman Başkanlığımızca 12 bin 548 kişiye, Türkiye genelinde ise yaklaşık 550 bin kişiye eğitim ve sınav yapılarak amatör denizci belgesi düzenlenmiştir. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ülkemize ve Türk denizcilerine hayırlı olmasını diler, bayramımızın kutlanmasında maddi ve manevi destek sağlayan, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara ve fedakar denizcilerimize şükranlarımı sunarım. Tüm denizcilerimizin denizleri sakin, rüzgarı kolayına ve provaları net olsun. Allah selamet versin" şeklinde konuştu.

Açılış töreni sonrası Çanakkale Boğazına feribotla açılan protokol heyeti, deniz şehitleri için boğaza çelenk bıraktı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
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