Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı

ÇANAKKALE'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

ÇANAKKALE'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Deniz şehitleri anısına Atatürk Anıtı'na ve Çanakkale Boğazı'na çelenk bırakıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler, Boğaz'da su gösterisi gerçekleştirdi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları nedeniyle ilk tören, saat 09.15'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Çanakkale Liman Başkanı İsmail Gümüş'ün Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Çanakkale Liman Başkanı İsmail Gümüş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de çok önemli olan Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Kabotajın bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkı olduğunu ifade eden Gümüş, "1935 yılından itibaren kutlamaya başladığımız Kabotaj Bayramı 2007 yılından itibaren Denizcilik Müsteşarlığı tarafından alınan bir kararla, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır" dedi.

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Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Çanakkale Boğazı'ndaki törene geçildi. Katılımcılar, 'Alınteri-8' isimli feribot ile denize açıldı. Deniz şehitleri anısına boğaza çelenk bırakıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler ile havaya su sıkılıp boğazda görsel şölen gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Polisi botları kutlamalara eşlik etti.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alpaslan Baysal, Belediye Başkanvekili Mehmet İrfan Mutluay, GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç ile sektör temsilcileri katıldı.

Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında dalgıçlar tarafından, Yat Limanı'nda da sualtı temizliği yapıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:34 Kaynak: DHA

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