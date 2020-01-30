Çanakkale'de kaçak alkol ve sigara operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de polis tarafından kaçak alkol ve sigara operasyonu düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Lapseki ilçesinde iki araçta yurt dışından getirilen kaçak alkol ve sigara olduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, söz konusu iki aracı durdurdu. Ekipler, araçlarda yaptıkları aramada 900 paket sigara ile 156 şişe alkol ele geçirdi.

Operasyonda şüpheliler T.Ö. ve F.F.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.