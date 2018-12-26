Çanakkale'de Kaçak Avcılıkla Mücadele
1 saat önce
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi.
Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde, kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle feribot iskelesindeki ticari bir araca operasyon düzenledi.
Operasyonda, aracın kasasında 2 ton kum midyesi bulundu.
Yasak olarak avlandıkları belirlenen midyeler tekrar denize dökülürken, kaçak avcılık yaptıkları belirlenen M.S, V.T. ve H.Ç'ye "Su Ürünleri Kanununa muhalefet" suçundan toplam 3 bin 966 lira idari para cezası kesildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:16 Kaynak: AA
Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde
Ücretli Olacağı Söylenen Cepten İnternet Paylaşımında Tartışmalara Son Nokta Konuldu
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na Yanıt: Terör Adına Ağıt Yakılmasına Şaşırmıyoruz
Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı