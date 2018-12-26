Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kaçak Avcılıkla Mücadele

Çanakkale'de Kaçak Avcılıkla Mücadele

1 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi.

Çanakkale'de Kaçak Avcılıkla Mücadele, System.String[]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle feribot iskelesindeki ticari bir araca operasyon düzenledi.

Operasyonda, aracın kasasında 2 ton kum midyesi bulundu.

Yasak olarak avlandıkları belirlenen midyeler tekrar denize dökülürken, kaçak avcılık yaptıkları belirlenen M.S, V.T. ve H.Ç'ye "Su Ürünleri Kanununa muhalefet" suçundan toplam 3 bin 966 lira idari para cezası kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:16 Kaynak: AA

Gelibolu, Çanakkale, Güncel
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