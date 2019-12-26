Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi: 32 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi: 32 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi: 32 yaralı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afgan uyruklu 50 kaçak göçmenin taşındığı kamyonetin devrilmesi sonucu 32 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi: 32 yaralı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afgan uyruklu 50 kaçak göçmenin taşındığı kamyonetin devrilmesi sonucu 32 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Körüktaşı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçiş yapma hazırlığında olan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afgan uyruklu 50 kaçak göçmenin taşındığı 45 PY 654 plakalı kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücüsüsün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kaçak göçmenlerden 32'sinin hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 7'si tedbir amaçlı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çanakkale, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:55 Kaynak: DHA
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