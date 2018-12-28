Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kaçak İçki Operasyonu

Çanakkale'de Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Çanakkale'de yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen 1,5 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Çanakkale'de Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Çanakkale'de yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen 1,5 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, planlı çalışma kapsamında kaçak alkol imal edenlere yönelik operasyon düzenledi.

Merkeze bağlı Erenköy'deki depoda yapılan aramada kaçak imal edilmiş 1,5 ton şarap, 10 şişe viski, alkol üretiminde kullanılan kimyasal maddeler ile doluma hazır çok sayıda şarap şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:02 Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel
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