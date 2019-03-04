Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kaçak İçki Operasyonu

Çanakkale'de Kaçak İçki Operasyonu

9 dakika önce

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki operasyonu düzenlendi.

Çanakkale'de Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki operasyonu düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü görevlilerince 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yapılan çalışmalarda işletmeciliğini R.İ. isimli şahsın yaptığı 2 ayrı işyerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatına istinaden yapılan operasyonda, mükerrer kullanılmak amacı ile şarap şişelerinden sökülmüş 200 adet kapişon, 7313 litre şarap ve 28 şişe bandrolleri sökülmüş şarap bulunarak el konuldu. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli R.İ. sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:45 Kaynak: İHA

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