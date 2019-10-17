Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de kaçak içki operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

1 saat önce

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bir kişinin Bulgaristan'dan kaçak içki getirerek işletmelere sattığının tespit edilmesi üzerine konuyla ilgili operasyon başlatıldı.

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bir kişinin Bulgaristan'dan kaçak içki getirerek işletmelere sattığının tespit edilmesi üzerine konuyla ilgili operasyon başlatıldı.


Alınan bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, H.K. isimli şahsın Bulgaristan üzerinden kaçak alkollü içki getirerek işletmelere sattığını tespit etti. Söz konusu ihbar ile ilgili yapılan operasyon neticesinde, H.K. isimli şahıs, 17 XX X68 plakalı araç bagajından kaçak alkollü içkileri satmak için çıkardığı esnada yakalandı. Yapılan arama neticesinde aracın içinde 40 litre kaçak rakı, 18 litre kaçak viski ve 18 litre kaçak votka olduğu tespit edildi.


Araç içerisinde bulunan şüpheli H.K., N.A. ve B.C. isimli şahıslar, Cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadelerinin alınmasını sonrası serbest bırakıldı. Ele geçen malzemeler muhafaza altına alındığı ve numune alındıktan sonra da Gümrük Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. - ÇANAKKALE

Bulgaristan, Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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