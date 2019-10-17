Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bir kişinin Bulgaristan'dan kaçak içki getirerek işletmelere sattığının tespit edilmesi üzerine konuyla ilgili operasyon başlatıldı.



Alınan bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, H.K. isimli şahsın Bulgaristan üzerinden kaçak alkollü içki getirerek işletmelere sattığını tespit etti. Söz konusu ihbar ile ilgili yapılan operasyon neticesinde, H.K. isimli şahıs, 17 XX X68 plakalı araç bagajından kaçak alkollü içkileri satmak için çıkardığı esnada yakalandı. Yapılan arama neticesinde aracın içinde 40 litre kaçak rakı, 18 litre kaçak viski ve 18 litre kaçak votka olduğu tespit edildi.



Araç içerisinde bulunan şüpheli H.K., N.A. ve B.C. isimli şahıslar, Cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadelerinin alınmasını sonrası serbest bırakıldı. Ele geçen malzemeler muhafaza altına alındığı ve numune alındıktan sonra da Gümrük Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. - ÇANAKKALE