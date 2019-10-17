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Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

58 dakika önce

Çanakkale'de gerçekleşen kaçak içki operasyonunda 40 litre kaçak rakı, 18 litre kaçak viski, 18 litre kaçak votka ele geçirildi.

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

Çanakkale'de gerçekleşen kaçak içki operasyonunda 40 litre kaçak rakı, 18 litre kaçak viski, 18 litre kaçak votka ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına gelen bir ihbarda H.K'nın Bulgaristan üzerinden kaçak alkollü içki getirerek işletmelere sattığı bildirildi.


İhbar üzerine yapılan çalışmalarda H.K. isimli şahsın araç bagajından kaçak alkollü içkileri satmak için çıkardığı esnada yakalandı.


Araçta yapılan aramada 40 litre kaçak rakı, 18 litre kaçak viski, 18 litre kaçak votka tespit edildi.


Araç içerisinde bulanan şüpheli H.K., N.A. ve B.C. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Ele geçen malzemelere el konularak, numune alınmasının ardından Gümrük Müdürlüğüne teslim edilecek.

Çanakkale, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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