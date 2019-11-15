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Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Erenköy'de kaçak şarap üretimi yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir depoda içime hazır halde 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirdi.

Şaraplara el konulurken, gözaltına alınan şüpheli V.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Erenköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:20 Kaynak: AA
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