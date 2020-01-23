Çanakkale'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Çanakkale'de polis tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 142 adet gümrük kaçağı alkollü içki ve 109 adet sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

Çanakkale'de polis tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 142 adet gümrük kaçağı alkollü içki ve 109 adet sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde yapılan çalışmalarda 142 adet gümrük kaçağı alkollü içki ve 109 adet sahte bandrollü alkollü içkiye el konuldu.


Şüpheli H.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tahkikat çok yönlü olarak sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:10 Kaynak: AA
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