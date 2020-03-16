Çanakkale'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerinde kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerinde kaçak içki ele geçirildi.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde ilçe merkezinde F.D.K. ve G.K. isimli şahısların işletmeciliğini yaptığı S.F isimli iş yerinde kaçak içki satışı yapıldığı tespit edildi. Ezine Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden S.F. isimli iş yerinde yapılan arama neticesinde 10 litre viski, 15 litre de votka ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin hepsine el konuldu. F.D.K. ve G.K. isimli şahıslar ise ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, Ezine, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:26 Kaynak: İHA
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