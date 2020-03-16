Çanakkale'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ezine'de F.D.K. ve G.K'ye ait işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yerinde yapılan aramalarda toplam 25 litre kaçak içki ele geçirildi.İşletme sahipleri F.D.K. ve G.K., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Çanakkale, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:08 Kaynak: DHA
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