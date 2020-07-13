Çanakkale'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, toplam 74 litre de alkol ele geçirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, toplam 74 litre de alkol ele geçirildi.

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Biga'da büfe ve marketlerde kaçak ve sahte içki satışı yapıldığını tespit etti. 1 otomobil, 1 otobüs ve şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 74 litre çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirildi.


Aramada bulunan kaçak içkilere el konurken, şüpheli I.O.,H.A, ve N.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:49 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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