Çanakkale'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 594 litre etil alkol ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 594 litre etil alkol ele geçirildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sahte-kaçak alkollü içki, etil-metil alkol suçlarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sonucunda, ekipler şehir merkezinde iki iş yerinde kaçak alkol satışı yapıldığı ihbarını aldı. İl Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen ortak gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli kişiye ait iki iş yerinde yapılan arama neticesinde 594 litre etil alkol, 45 litre kaçak alkollü içki üretim kiti ve 140 adet cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi. Yürütülen soruşturma neticesinde 2 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasını müteakip Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

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