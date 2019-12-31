Çanakkale'de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ve Lapseki ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alkol kaçakçılarına karşı düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ve Lapseki ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alkol kaçakçılarına karşı düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Lapseki ve Biga'da alkol kaçakçılarına yönelik sürdürülen son operasyonlarda toplam 14,5 litre kaçak içki ve 2 ton kaçak şarap ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucu; yurt dışından gümrük mühürlü tırlar ile kaçak olarak getirilen 14,5 litre kaçak alkol, 2 ton kaçak şarap, markasız ve seri numarasız 2 sigaramatik, 1 tıpa makinesi, 1 üzüm sıkma makinesi, 1 posa makinesi, 13 damıtma aparatı, 3 alkol test kiti, 47 şişe, 19 litrelik 20 bidon, 5 litrelik 30 bidon, 220 litrelik 17 varil ve 3 damıtma hortumu ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler O.Ö., Y.H., C.T. ve H.A. jandarmada verdikleri ifade sonrası serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:27 Kaynak: İHA
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