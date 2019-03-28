Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

Çanakkale'de Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

1 saat önce

Çanakkale'de gümrük kaçağı 283 paket sigara, 139 paket puro ve değişik markalarda toplam 28 şişe alkollü içki ele geçirildi.

Çanakkale'de Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu, System.String[]
Çanakkale'de gümrük kaçağı 283 paket sigara, 139 paket puro ve değişik markalarda toplam 28 şişe alkollü içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalar sonucu gümrük kaçağı sigara ve alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen 2 işyerinde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan arama sonucunda 283 paket sigara, 139 paket puro, 46 paket pipo tütünü, değişik markalarda toplam 28 şişe alkollü içki, 182 paket cinsel içerikli ürün, değişik markalarda toplam 21 adet güneş gözlüğü, değişik markalarda toplam 3 adet parfüm, 20 adet sigara sarma kağıdı, 10 kutu sigara filtresi ele geçirildi.

Yakalanan O.A., E.A., H.S.Ö. ve S.S. hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı. E.A., H.S.Ö, S.S isimli şüpheliler işlemlerinin ardın serbest bırakıldı. 5607 SKM suçundan aranma kaydı bulunan O.A. tutuklandı. Firar olan N.T. isimli şahsın yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:37 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa
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