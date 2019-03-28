Çanakkale'de Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

Çanakkale'de gümrük kaçağı sigara ve içki sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Çanakkale'de gümrük kaçağı sigara ve içki sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve içki satıldığı tespit edilen iki iş yerine operasyon düzenledi.



Bu iş yerlerinde yapılan aramalarda 283 paket sigara, 139 paket puro, 46 paket pipo tütünü, değişik markalarda 28 şişe içki, 182 paket cinsel içerikli ürün, 21 güneş gözlüğü, 3 parfüm, 20 sigara sarma kağıdı ve 10 kutu sigara filtresi ele geçirildi.



Operasyon kapsamında O.A, E.A, H.S.Ö. ve S.S. gözaltına alındı. Firari durumdaki bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Zanlılardan O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

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