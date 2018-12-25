Çanakkale'de Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu
55 dakika önce
ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği operasyonda 60 şişe kaçak içki ile 100 gram bonzai ve 30 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği operasyonda 60 şişe kaçak içki ile 100 gram bonzai ve 30 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Çanakkale
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, kent merkezinde kaçak içki ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, üzerinde sahte bandrol bulunan 60 şişe içki, 150 fişek halinde 100 gram bonzai, 30 uyuşturucu hap ve hassas terazi ile 6 bin lira nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:46 Kaynak: DHA
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