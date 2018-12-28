Çanakkale'de Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Çanakkale merkez ve Biga ilçesinde yapılan operasyonlarda 1,5 ton kaçak şarap, 10 şişe sahte viski ile 12 ecstasy hap ele geçirildi.
Çanakkale
merkez ve Biga
ilçesinde yapılan operasyonlarda 1,5 ton kaçak şarap, 10 şişe sahte viski ile 12 ecstasy hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik
Şube ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi yaptıkları planlı çalışma çerçevesinde kaçak içki üreticileri ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Çanakkale merkeze bağlı Erenköy
köyündeki Yenimahalle
'de bulunan bir depoya yapılan operasyonda, kaçak olarak üretilmiş 1,5 ton şarap ile 10 şişe sahte viskinin ele geçirilmesinin yanı sıra doluma hazır çok sayıda şarap şişesi ve alkol üretiminde kullanılan kimyasal maddeler bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan, Biga'da yapılan operasyonda şüpheli A.G., üzerinde 12 adet ecstasy hap, 1 gram esrar ve 300 lira nakit para ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:13 Kaynak: İHA
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