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Çanakkale'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Çanakkale'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

09.11.2021 14:25
Çanakkale'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale'de gerçekleştirilen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak içki ile uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıslara operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 4 bin 505 litre sahte alkol, 1 adet damıtma düzeneği, 448 gram kubar esrar, 115 gram metamfetamin, 4 adet sentetik hap, 5 gr kenevir tohumu, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet tabanca mühimmatı, 2 adet cep telefonu, 2 bin 282 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, ele geçirildi. Operasyonlarda 10 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 2 şüpheli şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Çanakkale'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Çanakkale'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Çanakkale'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Çanakkale'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Çanakkale'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kaçak İçki, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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