Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de kaçak ilaç ve cinsel ürün operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kaçak ilaç ve cinsel ürün operasyonu

Çanakkale'de kaçak ilaç ve cinsel ürün operasyonu

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ilaç ve cinsel ürün ele geçirildi.

Çanakkale'de kaçak ilaç ve cinsel ürün operasyonu, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ilaç ve cinsel ürün ele geçirildi.


Önceki gün, belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak ilaç ve cinsel ürün ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı. Ürünlerin tamamına el konulurken, hakim karşısına çıkarılan 5 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
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