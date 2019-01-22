Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kaçak Kazı Operasyonu

Çanakkale'de Kaçak Kazı Operasyonu

41 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen iki şüpheli jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

Çanakkale'de Kaçak Kazı Operasyonu, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen iki şüpheli jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Dalyan köyü mevkiinde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı istihbaratını aldı. 20 Ocak Pazar günü bölgede yapılan kontrolde R.B. ve B.A. isimli şahıslar bir adet metal arama detektörü ve 4 adet muhtelif kazı malzemesiyle birlikte izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Ezine Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Olayın şüphelileri ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:19 Kaynak: İHA

Jandarma, Ezine, Çanakkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dostça Başlayan Maç Olaylı Bir Şekilde Sona Erdi Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı

Selin Ciğerci, Cinsiyet Değiştirmeden Önce Korsan Taksicilik Yaptığını İtiraf Etti Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 14:00:54. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kaçak Kazı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]