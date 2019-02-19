Çanakkale'de Kaçak Kazı Operasyonuna 5 Gözaltı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde 5 kişi, kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
ÇANAKKALE'nin Çan
ilçesinde 5 kişi, kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Çan ilçesi Çaltıkara köyünde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, izinsiz kazı yapan S.Ö., E.E., A.S., C.U. ve M.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı metal arama dedektörü, 1 kazma ve 2 küreğe el konuldu.
Şüpheliler, Çan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:15 Kaynak: DHA
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