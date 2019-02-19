Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kaçak Kazı Operasyonuna 5 Gözaltı

Çanakkale'de Kaçak Kazı Operasyonuna 5 Gözaltı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde 5 kişi, kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Çanakkale'de Kaçak Kazı Operasyonuna 5 Gözaltı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde 5 kişi, kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çan ilçesi Çaltıkara köyünde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, izinsiz kazı yapan  S.Ö., E.E., A.S., C.U. ve M.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı metal arama dedektörü, 1 kazma ve 2 küreğe el konuldu.

Şüpheliler, Çan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:15 Kaynak: DHA

Jandarma, Çanakkale, Güncel
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