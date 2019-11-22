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Çanakkale'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
6 saat önce
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 kişi, suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:32 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 kişi, suçüstü yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çan ilçesi Karakoca Köyü Eskibağlar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen bölgeye giden jandarma, 10 metrelik çukur kazarak, 2 metrelik mağaraya ulaşan G.B. ve E.S.'yi suçüstü yakaladı. 2 kazma, 1 kürek, 1 kova ve 10 metrelik ip ele geçiren jandarma, ikiliyi gözaltına aldı.
Jandarma kaçak kazıya katıldıkları belirlenen H.Ş.Y., O.F.T. ve S.G. adlı şüphelileri ise arıyor.
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