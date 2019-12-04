Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Çanakkale'de kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'de kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesine bağlı Havdan köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, S.D., Y.K. ve G.D.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin 1,5 x 1,5 metre çapındaki bir alanı, 3 metre derinliğinde kazdığı belirlendi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 2 kazma, 4 kürek, 1 balta, 1 kova, 1 makara, 1 demir merdiven ve 5 metre uzunluğunda urgana el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Jandarma, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp 2 dağcıyı arayan ekipler, sabahın ilk ışıklarında arama çalışmalarına yeniden başladı
Oğlunu sünnet ettirmek için topladığı 17 bin lira yangında kül oldu Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 18:45:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]