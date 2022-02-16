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Çanakkale'de kaçak sigara imal edilen eve polis baskını - Son Dakika

Çanakkale'de kaçak sigara imal edilen eve polis baskını

16.02.2022 09:49
Çanakkale'de kaçak sigara imal edilen eve polis baskını

Çanakkale'de kaçak sigara üretildiği belirlenen evde, imalatta kullanılan kompresör, tütün ve boş makaronlar ele geçirildi.

Çanakkale'de kaçak sigara üretildiği belirlenen evde, imalatta kullanılan kompresör, tütün ve boş makaronlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışması kapsamında il merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli B.K'nin evinde 3 hava kompresörü, 4 sigara sarma makinesi, 25 kilogram açık kıyılmış tütün, 821 TAPDK bandrolü, 61 bin 600 doldurma sigara, 67 paket bandrollü tütün, 202 bin 200 bandrollü boş makaron, 78 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve hakkında adli işlem başlatılan B.K, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Çanakkale, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de kaçak sigara imal edilen eve polis baskını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de kaçak sigara imal edilen eve polis baskını - Son Dakika
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