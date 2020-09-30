Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

ÇANAKKALE'de polisin, kent merkezi ile ilçelerinde tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine yönelik yaptığı denetimlerde, kaçak 1,5 milyon adet doldurma sigara ele geçirildi.

Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu, System.String[]

ÇANAKKALE'de polisin, kent merkezi ile ilçelerinde tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine yönelik yaptığı denetimlerde, kaçak 1,5 milyon adet doldurma sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale merkezi ile Gelibolu, Biga ve Bayramiç ilçelerinde tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde iş yerlerinde, kaçak toplam 1,5 milyon adet doldurulmuş sigara, 100 kilogram kıyılmış tütün, 50 kilogram kaçak nargile tütünü, 10 bin adet kaçak çakmak ve bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu
Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu
Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu
Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

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