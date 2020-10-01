Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi, Gelibolu, Biga ve Bayramiç ilçelerinde koordineli olarak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1,5 milyon dal makaron, 100 kilogram kıyılmış tütün, 50 kilogram kaçak nargile tütünü, 10 bin çakmak ve 1000 kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.