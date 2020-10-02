Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Operasyonda, 18 bin 280 adet doldurulmuş sigara, 9 kutu gümrük kaçağı boş makaron, 2 adet elektrikli sigara doldurma makinesi ile 19 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bayramiç ilçesinde tütün ve tütün mamullerinin satışını yapan iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

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