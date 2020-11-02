Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda 1300 doldurma sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçelerde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Çalışmalar sonucunda, A.B'nin iş yerinde yapılan aramalarda 65 pakette 1300 adet doldurma sigara, birer kilogramlık 11 paket nargile kömürü, 162 gümrük kaçağı çakmak ve 45 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdına el konuldu.
Şüpheli A.B, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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