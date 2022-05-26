Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

26.05.2022 16:04
Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda bandrolsüz sigara ve tütün mamulü ele geçirildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda bandrolsüz sigara ve tütün mamulü ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Lapseki ilçesinde 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; 1 adet dijital sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör aleti, 5 adet manuel sigara sarma makinesi, 101,45 kilogram bandrolsüz kıyılmış açık tütün

37 bin 200 adet doluma hazır makaron, 3 kilogram bandrollü doluma hazır tütün, 780 adet satışa hazır doldurulmuş sigara ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
Sakarya'da bir depoda 588 bin 400 makaron yakalandı Sakarya'da bir depoda 588 bin 400 makaron yakalandı Piyasaya sürülmeye hazır onlarca kilo kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi Piyasaya sürülmeye hazır onlarca kilo kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi
Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bina boşluğuna düştü
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:10:48. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement