Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

21.06.2022 16:21
Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale'de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

Çanakkale'de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde bir şahsın iş yerine operasyon yapıldı. Ekipler işyerinde yaptıkları aramada, 52 kutuda toplamda 10400 dal doldurma sigara ve 209 şeffaf poşette 4180 dal doldurma sigara ele geçirildi. Şüpheli O.G. isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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