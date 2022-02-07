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Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu düzenlendi - Son Dakika

Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu düzenlendi

07.02.2022 15:14
Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu düzenlendi

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, satışa hazır 72 bin 600 doldurulmuş sigara, bandrolsüz 29 bin 800 boş makaron, bandrollü 30 bin boş makaron ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, satışa hazır 72 bin 600 doldurulmuş sigara, bandrolsüz 29 bin 800 boş makaron, bandrollü 30 bin boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında şüpheli V.K'nin evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sigara sarma makinesi ve sigara sarma makinasına hava basmak için kullanılan 2 kompresör, satışa hazır vaziyette 72 bin 600 doldurulmuş sigara, bandrolsüz 29 bin 800 boş makaron, bandrollü 30 bin boş makaron, 50 mükerrer kullanım amaçlı kesilmiş TAPDK bandrolü ve kiloluk bandrollü paketler halinde toplam 13 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Çanakkale, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu düzenlendi - Son Dakika


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