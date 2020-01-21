Çanakkale'de kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Çanakkale'de, polis tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Çanakkale'de, polis tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigarayla mücadele çalışmaları kapsamında Biga ilçesinde bir iş yerinde arama bulundu.

Yapılan aramada 17 bin 40 dal doldurulmuş sigara, 1 adet yabancı menşeili gümrük kaçağı elektrikli sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çanakkale, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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