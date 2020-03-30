Çanakkale'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Çanakkale'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı
6 saat önce
Çanakkale'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 17 bin makaron ile 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Çanakkale'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 17 bin makaron ile 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte yasa dışı tütün ve tütün mamulü satışı yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 17 bin boş makaron ile 10 kilogram kıyılmış tütün bulundu.
Gözaltına alınan bir şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:48 Kaynak: AA
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