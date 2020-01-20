Çanakkale'de kaçak tarihi eser satmak isteyen şahıslara operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kaçak tarihi eser satmak isteyen şahıslara operasyon - Son Dakika

Çanakkale'de kaçak tarihi eser satmak isteyen şahıslara operasyon

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyüne gelen 2 şahsın tarihi eser olarak değerlendirilen malzemeleri kaçak olarak satmak istediklerinin tespit edilmesi üzerine, konuyla ilgili operasyon başlatıldı.

Çanakkale'de kaçak tarihi eser satmak isteyen şahıslara operasyon, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyüne gelen 2 şahsın tarihi eser olarak değerlendirilen malzemeleri kaçak olarak satmak istediklerinin tespit edilmesi üzerine, konuyla ilgili operasyon başlatıldı.


Önceki gün Kozçeşme köyüne beyaz renk bir araçla gelen 2 kişinin tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak istedikleri tespit edildi. Konuyla ilgili Balıklıçeşme Jandarma Komutanlığı, Biga Merkez Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Yapılan istihbari çalışma neticesinde Kozçeşme köyü ile Gündoğdu köyü arasındaki yolda seyir halinde iken bahse konu araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 1986 doğumlu H.K. ve 1991 doğumlu B.K. isimli şahısların üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 31 adet malzeme (sikke, obje ve benzeri) ele geçirildi. Eserlerin tamamı muhafaza altına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Kozçeşme, Biga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:54 Kaynak: İHA
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